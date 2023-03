“Schrijnend hoe weinig er over endometriose bekend is”: documentaire rond ‘onderschatte ziekte’ krijgt politieke erkenning

Tien jaar lang heeft Ellen Andries (39) moeten vechten tegen de pijn en lag ze tijdens haar maandstonden telkens vijf dagen in bed. Pas vijf gynaecologen later werd duidelijk dat ze lijdt aan de ziekte endometriose. Samen met haar partner Thomas (32) maakte ze daarover een intense documentaire, die na drie jaar nu ook politieke weerklank krijgt. “Het is schrijnend dat dit zo lang moest duren.”