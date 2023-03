Diepenbeek

Voor wie niet graag wandelt, is er sinds kort een lichtpuntje aan het einde van de wandeltunnel. Het Turnhoutse EscapeFun ontwikkelde onlangs de escapewandeling, een korte tocht door stad en platteland waarbij je vooral je hersenen nodig hebt. In Diepenbeek zoek je met je medespelers naar een saboteur, zoals in ‘De Mol’. Simpel? Journalist Eva deed de test.