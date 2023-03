De Canyon van Mathieu van der Poel: in Sanremo gewonnen op een prototype, al heeft hij keuze uit 21 (!) fietsen

Of het nu de Ronde van Vlaanderen is, een rit in de Tour of vorig weekend Milaan-Sanremo: Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) rijdt (en wint) overal op zijn favoriet fiets, de Canyon Aeroad CFR. Een (relatief) goedkope tweewieler van Duits-Belgische makelij die enkel via internet te koop is en waar ook LeBron James voor iets tussen zit. Het straffe is: de fiets waarmee MVDP (28) als een raket wegschoot op de Poggio is een prototype dat nog in ontwikkeling is.