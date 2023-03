Zaaltje is bijna te klein voor lezing over ergotherapie bij Samana As/Niel

De zaal aan de kerk in Niel-bij-As was bijna te klein voor de vele geïnteresseerden. Door de grote opkomst moesten er in allerijl tafels en stoelen bijgezet worden. “Vooral het grote aanbod aan mogelijke hulpmiddelen trok onze aandacht”, klinkt het bij de Samana-leden. “Ook luisterden we aandachtig naar de eventuele woningaanpassingen en aangepaste mobiliteitsmiddelen. Na de traditionele koffie met vlaai tijdens de pauze werd dementie behandeld. Wat is het, welke zijn de symptomen en de verschillende vormen, mogelijke gedragsveranderingen, wat is een mantelzorger en nog veel meer. Iedereen stak er wel wat van op, al dan niet voor zichzelf of voor anderen.”