Sterrenhemel heeft geen geheimen meer voor Okra Beek

Zo'n 22 leden van Okra Beek brachten op 13 maart een bezoek aan het educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde (ECNS) Observatorium Georges Lemaître in Bocholt. Limburg telt slechts twee publieke sterrenwachten: na Genk is er dus ook eentje in Bocholt.

“Bart en Chris zorgden er met hun deskundige uitleg en veel passie voor dat we een reis maakten door het heelal”, vertellen de Okra-leden. “We lieten ons verwonderen door de planeten, kometen, de maan, het sterrenstelsel, nevels, zonnestelsels en zoveel meer zoals het educatieve luik met workshops onder andere een insectenhotel of nestkastjes maken en outdoor activiteiten.”

“Ook kwamen we meer te weten over Einstein, Georges Lemaître, Hubble, Big Bang, Andromedanevel enzovoort. Na de theoretische uitleg beklommen we het dak van het jeugd- en cultuurhuis De Steen. Hier ligt de sterrenwacht die uitgerust is met vier grote telescopen. Iedereen kreeg de kans om via een telescoop naar de melkweg te kijken en sterren dichterbij te halen. We hadden geluk, want de hemel was helder.”