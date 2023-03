Gymnast komt tijdens oefening naast trampoline terecht, maar alerte coach kan nog net op tijd een ernstige val voorkomen 

Tijdens een trampolinetraining donderdag in Canada heeft een coach zijn gymnast gered van iets wat misschien een pijnlijke landing had kunnen zijn. Max was een oefening aan het uitvoeren op de trampoline, maar bij een bepaalde sprong ging het mis. Hij ging in plaats van omhoog opzij waardoor hij naast de trampoline leek te landen. Gelukkig gooide zijn alerte coach nog net een mat onder zijn poep.