Auto gaat twee keer over de kop en belandt op zijn zij in Vreren, vrouw (77) bevrijd

Auto gaat twee keer over de kop en belandt op zijn zij in Vreren, vrouw lichtgewond — © rr

Tongeren

Op het Molenplein in Vreren (Tongeren) is woensdagmorgen een wagen twee keer over de kop gegaan. De bestuurster (77) uit Tongeren moest bevrijd worden door de brandweer en werd ter controle afgevoerd.