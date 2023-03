VIDEO. Drama in de NBA: Paul George pakt eerst uit met heerlijke dunk, maar loopt daarna horrorblessure op

De LA Clippers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag met het kleinste verschil verloren van Oklahoma City Thunder: 100-101. Paul George (32) pakte uit met dé dunk van de avond, maar moest later geblesseerd naar de kant nadat hij zijn knie helemaal verdraaide.

Video van de dunk:

Video van de blessure (niet voor gevoelige kijkers):

Paul George moest meteen naar de kleedkamer, de ernst van zijn blessure is nog niet bekend. Coach Tyronn Lue zei na de wedstrijd dat ze verdere onderzoeken moeten afwachten.

Brooklyn-Cleveland 109-115

Cleveland trok met 109-115 aan het langste eind tegen Brooklyn. Donovan Mitchell scoorde onder meer met een heerlijke dunk 31 punten voor de Cavaliers, die zich in de Eastern Conference wat steviger op de vierde plaats nestelden, twee posities boven de Nets.

Sacramento-Boston 109-132

Boston heeft dinsdagavond in de NBA een 109-132 overwinning behaald op het terrein van Sacramento. De Celtics verstevigden zo hun tweede plaats in de Eastern Conference, terwijl de Kings ondanks het verlies derde blijven in de Western Conference.

Jayson Tatum, de MVP van het All-Star Game vorige maand in Salt Lake City, werd met 36 punten topschutter van de partij. Teamgenoot Jaylen Brown was goed voor 27 punten. Het duo leidde Boston naar de 50e zege dit seizoen (in 73 matchen), een kaap die alleen leider Milwaukee (51 zeges, 20 nederlagen) eerder rondde.

Domantas Sabonis, de Litouwse sterkhouder van Sacramento, tekende met 16 punten, 13 rebounds en 12 assists voor zijn twaalfde triple-double van het seizoen.