Voormalig scheidsrechtersbaas legt uit waarom FC Barcelona hem jarenlang betaalde: “Moest mijn mening geven over arbitrage”

De voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie, José María Enríquez Negreira, is ondervraagd in de corruptiezaak tegen FC Barcelona. De man moest onder meer uitleggen waarom de Catalaanse club hem jarenlang stevige geldsommen betaalde.

Tussen 2001 en 2018 zou José María Enríquez Negreira in totaal meer dan acht miljoen euro gekregen hebben van FC Barcelona. Maar wat gaf hij de club dan in de plaats? “Ik heb wedstrijden bekeken en de club geïnformeerd waarom bepaalde beslissingen werden genomen door de scheidsrechters in kwestie”, beweert de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje.

“Barcelona was volgens mij van mening dat ze benadeeld werden en dat andere teams juist bevoordeeld werden. Mijn werk was om mijn mening te geven over de arbitrage, technisch advies. Wat Barcelona wilde was neutraliteit rondom de scheidsrechters.”

Contractbreuk

En waarom stopten de betalingen in 2018, het moment waarop Enríquez Negreira aftrad bij de scheidsrechterscommissie? “Dat heeft Barcelona toen besloten. Maar ik stuurde de club daarover zelfs een brief waarin ik klaagde over contractbreuk.”

Op de vraag of hij ooit een (ex-)scheidsrechter betaalde met het geld van Barcelona was zijn antwoord kort en bondig: “nee”. Wordt vervolgd. Ook ex-voorzitters Josep Bartomeu en Sandro Rosell worden binnenkort verhoord.