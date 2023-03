Hasselt kan een internationale hub in het shorttrack worden. — © ISU via Getty Images

De plannen voor een nieuwe ijshal in Hasselt worden steeds concreter. Een lange baan van 400 meter ligt niet meer op tafel, maar één of twee shorttracks zouden naast de huidige Schaverdijn worden gebouwd. Met de hitte die vrijkomt bij het vriezen kan Kapermolen of PXL verwarmd worden.