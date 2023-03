Er komt een nieuwe coronabarometer, voor mondmaskers in de zorg

De ministers van Volksgezondheid beslissen woensdag over de mondmaskerplicht in de zorg. En net zoals in het verleden willen ze met een barometersysteem werken. Drie niveaus zouden bepalen hoe vaak het masker op moet. Starten doen we normaal gezien op niveau twee.

De tijd van grote corona-overlegcomités ligt al even achter ons. Toch overleggen de gezondheidsministers van ons land nog geregeld over de viruscirculatie en de minieme maatregelen die nog gelden. Vandaag om 10 uur staat er een interministeriële conferentie op de agenda waar beslist wordt over de mondmaskerplicht in de zorg. De zorgsector zelf vroeg twee weken geleden om die maatregel op te heffen. Een pleidooi waar Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zich in kon vinden.

Gefaseerd plan

Maar het coronavirus is nog niet helemaal weg. Dus hebben de ministers, op voorzet van corona-experten, een gefaseerd plan uitgedokterd. Een nieuw soort coronabarometer op basis van de viruscirculatie moet bepalen waar en wanneer het mondmasker nog op moet in de zorgsector. De barometer – al willen de ministers hem niet zo noemen – zou bestaan uit drie niveaus en houdt rekening met de circulatie van alle virussen, dus niet enkel corona. Bij veel viruscirculatie geldt er een mondmaskerplicht, bij heel weinig circulatie mogen de maskers in de meeste gevallen af.

Tiende golf(je)

Op dit moment gaat ons land door een tiende coronagolf(je). En dus zouden we starten op een tussenniveau. Daar moeten artsen geen mondmasker meer dragen in meetings bijvoorbeeld, maar wel nog in het contact met patiënten. “De eerste prioriteit moet zijn de patiënten te beschermen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Ik verwacht wel dat de coronacijfers binnenkort opnieuw zullen zakken, zeker met de lente die eraan komt. Dan kunnen de maskers zeker af. De mensen in de zorg zullen blij zijn.”