Boris Johnson verschijnt voor parlementaire commissie over ‘partygate’

De voormalige Britse premier Boris Johnson verschijnt woensdag voor een parlementaire onderzoekscommissie. Hij moet er rond 14 uur getuigen over de feestjes in 10 Downing Street tijdens de coronapandemie, waarbij verschillende covidmaatregelen werden geschonden.

Johnson werd gedwongen ontslag te nemen na een opeenvolging van schandalen die in de Britse pers de naam ‘partygate’ kregen. Er werd een onderzoek naar de feiten geopend. Indien daaruit zou blijken dat Johnson het parlement heeft voorgelogen in december 2021, zou hem dat zijn zetel als volksvertegenwoordiger kunnen kosten. Het zou de eerste keer zijn dat een ex-premier op die manier zijn zetel verliest in de ‘Commons’.

‘BoJo’ verklaarde aan het parlement dat “alle regels te allen tijde werden nageleefd”. In een tussentijds rapport dat op 3 maart werd gepubliceerd, onderstreept de onderzoekscommissie dat “elementen sterk suggereren dat er sprake is van schendingen van de anticovidregels en dat Johnson dit had moeten weten”.

De commissie verwacht nu een duidelijke uitleg van de voormalige premier. Die laatste meent dat er geen enkel bewijs in het rapport staat dat hij opzettelijk het parlement heeft voorgelogen. “Ik geloofde dat alle gebeurtenissen in Downing Street binnen de regels waren en niemand heeft me toen het tegendeel gezegd, noch op het moment zelf, noch achteraf”, verklaarde Johnson tijdens een televisie-interview.

“Zwak bewijsmateriaal”

“De inzet van deze marathon-inquisitie is enorm”, schrijft Andrew Rawnsley, politiek commentator bij The Observer. “De parlementsleden in de commissie zullen hun beste beentje moeten voorzetten wanneer ze de gevallen premier ondervragen over zijn bedrog. Dit is een fundamentele test of het parlement in staat is om onze democratie te beschermen tegen machtsmisbruik door bedriegers.”

Ondertussen doet Johnson (Conservatives) er alles aan om het onderzoek in diskrediet te brengen. Hij zou volgens de Britse pers werken aan een “buitengewone verdediging en boeiend dossier”, dat live op televisie te zien is. Bondgenoten van de ex-premier beschuldigen het onderzoek ervan te vertrouwen op zwak bewijsmateriaal, dat werd verzameld door een voormalige ambtenaar die door Labour werd aangeduid.

Het juridische team van de voormalige premier zou ook van plan zijn om schriftelijk bewijs te publiceren, inclusief nieuwe getuigenverklaringen, ter ondersteuning van Johnsons beweringen niemand te hebben voorgelogen.