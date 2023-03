Griekse premier kondigt vervroegde verkiezingen in mei aan na treinramp

Er komen in mei vervroegde verkiezingen in Griekenland. Dat heeft premier Kyriakos Mitsotakis aangekondigd, nadat de druk op hem en zijn regering gigantisch geworden was na de dodelijke treinramp.

“Ik kan u met zekerheid zeggen dat de verkiezingen zullen plaatsvinden in mei”, verklaarde Mitsotakis tijdens een gesprek met televisiezender Alpha. Een exacte datum gaf hij niet.

De aankondiging komt er in de nasleep van de dodelijke treinramp waarbij op 28 februari 57 personen om het leven kwamen. Ze leidde in heel het land tot manifestaties - ook gewelddadige - en stakingen in verschillende sectoren. De populariteit van de conservatieve regering van premier Kyriakos Mitsotakis kreeg een serieuze knauw, en de Griekse minister van Transport nam ontslag. De verantwoordelijkheid voor het ongeval werd vooral in de schoenen geschoven van de stationschef van Larisa. Hij is in verdenking gesteld en zit in voorlopige hechtenis.