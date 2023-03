Franse studente (21) dodelijk gegrepen door trein: slachtoffer zag of hoorde trein niet door koptelefoon en sjaal

In het station van het Franse Saint-Dizier is een 21-jarige studente op tragische wijze om het leven gekomen. Ze werd gegrepen door een trein toen ze de sporen overstak, omdat ze hem door haar koptelefoon en sjaal niet had zien of horen aankomen.

Iets voor 8 uur dinsdagochtend stak de 21-jarige studente de sporen over op een plaats waar dat toegelaten is. Langs die oversteek is duidelijk aangegeven dat je er heel oplettend moet zijn, maar wellicht door haar sjaal en koptelefoon zag en hoorde de vrouw de trein niet komen. Ze werd gegrepen en geen hulp kon nog baten. Volgens de hulpdiensten is de piste van zelfdoding uitgesloten: het ging wel degelijk om een ongeval. Wat het allemaal nog net dat beetje tragischer maakt, is dat er ook een tunnel is waarmee ze van het ene spoor naar het andere had kunnen gaan in alle veiligheid.

Aan boord van de trein zaten twintig mensen. Zij werden te voet naar het station gebracht en werden daar op de bus naar eindbestemming Reims gezet. Burgemeester Quentin Brière van Saint-Dizier drukt zijn “grote droefenis” uit. “Geen enkele familie verdient het om zoiets verschrikkelijks mee te maken”, zegt hij. Ook SNCF, de Franse spoorwegmaatschappij, liet weten mee te leven met de nabestaanden.