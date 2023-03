Snookericoon Ronnie O’Sullivan haalt nog maar eens verschroeiend uit: “Onze sport is een cafésport geworden, goedkoop”

Als Ronnie O’Sullivan spreekt, is het meestal goed raak. De zevenvoudige wereldkampioen snooker luidt de alarmbel over de staat van zijn sport. Tot frustratie van de snookerbobo’s, alweer.

‘The Rocket’ haakte eerder deze week met een elleboogblessure af voor de WST Classic en zal normaal pas terugkeren op het WK, dat op 15 april van start gaat. En dus zat O’Sullivan opnieuw in de Eurosport-studio’s om zijn zegje te doen. Over het gloednieuwe snookertoernooi, maar ook over de staat van de sport die hij al jaren domineert.

“De sport heeft nog zeker 50 miljoen per jaar nodig om er iets van te maken waaraan iedereen kan verdienen”, klonk het. “Er is nu 10 miljoen aan prijzengeld voor 25 toernooien en 128 spelers. Dat kan nooit goed gaan. We hebben op zijn minst het drievoudige aan prijzengeld nodig om het voor alle spelers leefbaar te maken. Misschien hebben we wel echte mensen nodig aan de top van de snookerwereld, zoals Liberty Media (bekend van de F1, red.) of anderen met een visie die het modern en acceptabel maken.”

Een zoveelste uithaal dus naar de top van de World Snooker Tour. “Dat zijn echt geen slimme koppen. We gaan voorlopig nog niet uit deze negatieve spiraal komen. Er is geen Einstein nodig om te zien dat de snookersport er misschien wel het slechtst aan toe is. Het lijkt wel op een cafésport. Als je kijkt naar toernooien als de Shoot Out, sommige locaties waar we spelen… De charme van de sport is weg. Het is goedkoop geworden.”

De WST was er als de kippen bij om te reageren. “Vorige week hadden we een constructieve vergadering met de spelers. Helaas koos Ronnie ervoor om niet aanwezig te zijn. We hebben er onze toekomstvisie besproken en alles wat belangrijk is voor de spelers. Onze strategie is progressief. De WST werkt al hard aan sommige door Ronnie benoemde problemen en de ticketverkoop gaat beter dan ooit. Het prijzengeld is sinds de coronapandemie omhoog gegaan.”

Maar die kritiek lacht ‘The Rocket’ weg. “Er zijn veel spelers echt niet blij en bang zichzelf uit te spreken over de sport, omdat ze dan een boete zouden krijgen. Tenminste, dat wordt ze verteld. Ik draag deze sport al 20 of 30 jaar, dus ik blijf mij uitspreken. Maar het ligt niet aan één speler. Het ligt aan de sport, die niet groot genoeg is. Kijk naar Wimbledon. Daar is de prijzenpot 50 miljoen. Wij spelen toernooien waar de winnaar 80.000 pond krijgt en de nummer twee 35.000. De rest? Die spelen om de kruimels. Deze sport zit in zware problemen.”

