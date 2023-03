Kevin De Bruyne is de nieuwe kapitein van de Rode Duivels: “Trots om aanvoerder te zijn van ons land”

De Rode Duivels kwamen dinsdag in de vooravond samen voor een belangrijke vergadering met de nieuwe trainersstaf. Een van de vragen was wie de nieuwe leden van de spelersraad worden en wie vrijdag als aanvoerder aan de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden verschijnt. Domenico Tedesco was klaar en duidelijk, zoals hij zich al twee dagen bij de groep manifesteert: De Bruyne is de nieuwe aanvoerder, Lukaku (104 interlands) en Courtois (100 interlands) staan hem bij.

Op deze manier probeert de nieuwe bondscoach de 97-voudige international weer met de Rode Duivels te verzoenen. Het WK is voor De Bruyne, vorig jaar nog derde in het prestigieuze referendum van de Gouden Bal, niet voorspoedig verlopen. De middenvelder van Manchester City was het niet eens met de speelwijze onder Roberto Martinez en kwam pas in zijn ritme in de tweede helft tegen Kroatië toen zijn maatje Lukaku op het veld stond. Uitgerekend Lukaku werd binnen de spelersgroep getipt om in de voetsporen van de vorige aanvoerder Eden Hazard te treden.

“Een trots moment om aanvoerder te zijn van ons land”, reageerde De Bruyne. “Het is een hele eer om België op deze manier te vertegenwoordigen. Hopelijk kan ik die rol goed vervullen.”

De Bruyne met zijn vice-aanvoerder Lukaku — © BELGA

Voor De Bruyne is deze rol niet helemaal nieuw. Op het WK was hij ook al, in afwezigheid van Eden Hazard, de kapitein in de laatste wedstrijd tegen Kroatië. Ook bij zijn club Manchester City droeg de aanvallende middenvelder al geregeld de band, maar in de hiërarchie moet hij Illkay Gundogan laten voorgaan. Hij is er wel vice-aanvoerder.

De Bruyne pakte in een interview met VTM/RTL nog uit met een grappige anekdote. Zo trok bondscoach Domenico Tedesco naar Manchester om met de middenvelder te praten. Maar hij werd verplicht dat eerste gesprek via Zoom op de computer te voeren.

“Hij was naar Manchester gekomen voor de wedstrijd tegen Leipzig, maar toen was ik ziek”, vertelt De Bruyne. “Hij was dus voor niets gekomen. Maar ik weet wel een beetje hoe hij wil voetballen, want ik heb tegen hem gespeeld toen hij coach was van Schalke en Leipzig. Hij is een heel moderne trainer: veel energie, veel druk naar voren. Dat ben ik gewoon. Wij zullen ons moeten aanpassen, hopelijk gaat dat zo snel mogelijk.”