Gerben Thijssen, met de tweejarige Australische herder Ukki, in de sofa van het ouderlijke huis in Genk. — © Raymond Lemmens

Classic Brugge-De Panne is traditioneel een sprintersfestival. Al moet Gerben Thijssen (24) het vandaag niet enkel opnemen tegen sprint- maar ook de weergoden. Afgelopen weekend trokken wij naar Genk. Om in het ouderlijke huis bij te babbelen over Thijssens stormloop naar de absolute sprinttop. “Ik won twee kilo spiermassa in mijn bovenbenen.”