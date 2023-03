Elise Mertens op een drafje naar tweede ronde in Miami

Mertens versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 56) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. Ze neemt het in de volgende ronde op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 8), die als achtste reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Mertens won slechts een van de vijf voorgaande onderlinge duels met de 25-jarige Russin.

De 27-jarige Limburgse vormt in Miami het zesde reekshoofd in het dubbelspel met de Australische Storm Hunter (voor haar huwelijk gekend als Storm Sanders). Zij bekampen in de eerste ronde de Japanse Miyu Kato en Indonesische Aldila Sutjiadi. Mertens sneuvelde twee weken geleden in de eerste ronde van het WTA1000-toernooi in Indian Wells tegen de Chinese Xinyu Wang.

Ook Maryna Zanevska (WTA 78) staat op de hoofdtabel in Miami. Zij neemt het in de eerste ronde op tegen de Russische qualifier Varvara Gracheva (WTA 54). Ysaline Bonaventure (WTA 85) overleefde in Florida de kwalificaties niet.