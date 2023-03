Snookerlegende Jimmy White verspert Trump weg naar achtste finales WST Classic en Tour Championship

“The Whirlwind” nam een 3-0 voorsprong, zag Trump dan met onder meer een 73 break tot 3-2 terugkomen, maar trok de overwinning toch over de streep. “Ik wes best nerveus, maar op mijn leeftijd is dat goed. Het betekent dat je nog leeft”, reageerde White. “Het was de zesde keer dat ik tegen Trump speelde en de vorige vijf keer verloor ik. Dit is dus een grote zege voor mij.” Eerder dit toernooi schakelde White al voormalig wereldkampioen Graeme Dott (WS-39) en Welsh Open-winnaar Joe Perry (WS-30) uit. Om een plaats in de kwartfinales geeft hij dinsdagavond de Chinees Pang Junxu (WS-46) partij.

De zesvoudige vicewereldkampioen - hij verloor de finale in The Crucible in 1984 en van 1990 tot 1994 nog eens vijf keer op rij - doet het al het hele seizoen niet onaardig. Op het UK Championship schopte hij het tot de zestiende finales en vorige maand bereikte hij op het German Masters als oudste speler sinds Eddie Charlton in 1992 de achtste finales van een rankingtoernooi.

Masters-winnaar Trump zag zich niet alleen een achtste finale in Sheffield, maar ook deelname aan het Tour Championship door de neus geboord. Op dat toernooi, dat van 27 maart tot 2 april in Hull plaatsvindt, is alleen de Top acht van de Order of Merit over het huidige seizoen welkom. “The Ace in the Pack” is pas twaalfde op die ranglijst en had in Sheffield de finale moeten bereiken om er in Hull bij te zijn.