Nina Pinzarrone in actie tijdens de Challenge Cup in Tilburg, waar ze onlangs haar persoonlijk record brak. — © SCS/Margarita Bouma/Aflo

In september vorig jaar was ze nog aan haar stoel gebonden – wandelen was haar zelfs afgeraden, deze week staat Nina Pinzarrone (16) op het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama. Ja, er is leven na Loena Hendrickx, en verdomd sprankelend ook.