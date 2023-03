Amber Broos (20) scheert hoge toppen. Ook letterlijk, want de jonge Belgische dj verblijft deze week in de buurt van Alpe d’Huez tijdens Tomorrowland Winter. Woensdagavond maakt ze haar debuut op de mainstage van dat festival, waar ze tot een jaar geleden nog nooit was geweest. “Als ik draai, amuseer ik me even hard als de mensen voor me.”