Belgische primeur: boot van gerecycleerd afval te water gelaten in Kinrooi . — © TV Limburg

Kinrooi

Een Belgische primeur in het Maasland. In Kinrooi is vandaag voor de eerste keer een boot, gemaakt uit gerecycleerd afval, te water gegaan. Stilsloep, het bedrijf achter de boot probeert zo zijn steentje bij te dragen aan een ecologischere toekomst.