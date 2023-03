In de schaduw van Remco Evenepoel pakt Cian Uijtdebroeks uit met straffe prestatie in Catalonië: “Ik heb echt afgezien”

De amper 20-jarige Uijtdebroeks vlamde met de wereldtop de slotklim op en moest slechts passen op 500 meter van de finish, toen wereldkampioen Evenepoel zijn duivels ontbond. Hij kwam in het spoor van kopman Jai Hindley over de streep.

“Ik kwam nog net iets tekort”, aldus Uijtdebroeks na de finish. “Ik riskeerde het niet om met Remco en co mee te gaan want ik wilde me niet opblazen. Ik ben dan tempo beginnen rijden, samen met mijn ploegmaat Jai, en dat was uiteindelijk hard genoeg. Ik heb echt afgezien, maar het is heel leuk om tussen die namen boven aan te komen. Ik had dit ook niet verwacht, want het niveau is hier super hoog. Ik was verrast hoe goed mijn benen nog waren in het begin van de klim. Daarna trokken Remco en Roglic door, en dan voelde ik het wel als kleine knaap (lacht).”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat belooft voor wat nog komt in Catalonië. “Ja, er zijn nog een paar van dit soort aankomsten. Nu komt het erop aan om mezelf goed te verzorgen en te herstellen. Hopelijk is het morgen opnieuw van dat.”