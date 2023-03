Beringen

“Als ik naar Ketnet keek, zag ik nooit meisjes met een andere huidskleur”, vertelt hoofdrolspeelster Yasmine Akhlou op de Beringse set van Kids on the Block. Daar brengt regisseur Sarah Kasmi met deze nieuwe fictiereeks verandering in. “Kinderen zien geen kleur of verschil. Wij leggen daar als volwassenen te vaak de nadruk op”, vertelt ze.