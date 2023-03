IN BEELD. Kanaries laten de Max Verstappen in zichzelf los op kartbaan

STVV trainde dinsdagvormiddag in de Sint-Jansstraat. Namiddag was er tijd voor een teambuilding op de kartbaan in Bilzen.

De Kanaries lieten er de Max Verstappen in zichzelf los. Zoals het hoort reden ze eerst een opwarmsessie, gevolgd door kwalificaties en de race. Tijdens de kwalificaties was Gianni Bruno steevast de snelste van het circuit. Toch werd hij in de wedstrijd afgetroefd door Stan Van Dessel, die zich tot kartkampioen kroonde. Doelman Jo Coppens vervolledigde het podium.

Robert Bauer werkte een deel van de voormiddagtraining mee af. Zijn spierblessure lijkt op het eerste zicht mee te vallen, al liet hij de wedstrijdvorm wijselijk aan zich voorbijgaan. Het is afwachten wat verdere onderzoeken uitwijzen. Ook Shinji Okazaki, die last heeft van de knie, neemt enkele dagen gas terug. Toni Leistner werkt in Keulen verder aan een terugkeer na zijn achillespeesblessure, ook Fabinho blijft afwezig. Verder ontbreken internationals Schmidt, Konaté en Hashioka, waardoor Hollerbach donderdag met een smalle kern naar Keulen reist voor een oefenwedstrijd.