Trek-Segafredo komt met opmerkelijke tweet na triomf van Giulio Ciccone in Ronde van Catalonië: “Geen gelukkige fan aan de meet”

“Spijtig genoeg geen gelukkige toeschouwer bij de aankomst vandaag”, knipoogde de Amerikaanse ploeg van de gelukkige Ciccone. Die heeft namelijk de traditie in het leven geroepen om bij een overwinning zijn (dure) bril weg te gooien naar het publiek. Maar door de spannende sprint en bijna aanrijding met Roglic kwam dat er deze keer niet van.

Begin februari snelde de Italiaan nog naar winst in de Ronde van Valencia, om vervolgens zijn bril in het publiek te gooien. Die traditie begon toen hij vier jaar geleden in de regen een etappe won in de Giro, met de beklimming van de iconische Mortirolo.

“Ik had de hele tijd Jan Hirt in het wiel en die werkte echt niet mee, terwijl de groep der favorieten achter ons aan het vlammen waren. Zet jezelf eens in mijn schoenen. Ik was woest! Toen ik de finishlijn zag, liet ik die woede volledig los door mijn bril weg te gooien en zo werd die viering van geboren. Als een soort instinctief gebaar, een bevrijding.”

