Voorlopig staan in de aanvraag twee cashpunten gepland in de buitenmuur van een hoekpand aan de Sint-Truidersteenweg en de Pater Adonsstraat. — © Serge Minten

Hasselt

In Hasselt loopt een bouwaanvraag om een bijkomend cashpunt van Batopin te voorzien in Runkst. Dat zou op de Sint-Truidersteenweg komen, maar of dat zal lukken is nu al twijfelachtig. Ook op de Grote Ring is Batopin op zoek naar een geschikte locatie, dus er komen hoe dan ook twee extra cashpunten in Hasselt.