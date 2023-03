Thailand houdt op 14 mei parlementsverkiezingen

In Thailand worden op 14 mei parlementsverkiezingen gehouden. Dat heeft de kiescommissie dinsdag gemeld. Een dag eerder had premier Prayut Chan-O-Cha al het parlement ontbonden om de weg vrij te maken voor dergelijke verkiezingen. Aanvankelijk zouden de verkiezingen op 7 mei doorgaan, zoals vorig jaar aangekondigd, maar er werd dus geopteerd voor een latere datum.

Prayut Chan-O-Cha streeft naar een nieuwe ambtstermijn, nadat hij in 2014 door een staatsgreep aan de macht kwam en vijf jaar later na controversiële verkiezingen gelegitimeerd werd. De 68-jarige voormalige generaal had in januari al een officieus startschot voor de kiescampagne gegeven, met de oprichting van zijn nieuwe partij Ruam Thai Srang Chart (Verenigde Thaise Natiepartij).

Peilingen zetten echter de 36-jarige Paetongtarn Shinawatra, dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra die in 2006 door het leger ten val werd gebracht, aan kop. Zij maakt deel uit van Pheu Thai, de belangrijkste oppositiepartij.