Just Eat Takeaway schrapt 1.700 banen in VK, vooral bezorgers

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway gaat ongeveer 1.700 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk. Vooral maaltijdbezorgers bij de Britse dienst Just Eat worden getroffen, maar ook zo’n 170 kantoorbanen verdwijnen. De stap is onderdeel van een kostenbesparingsmaatregel van het Nederlands-Britse bedrijf, dat zijn organisatie zo wil “vereenvoudigen”.

Het Britse Just Eat had in zes steden eigen bezorgers in dienst. Daarmee probeerde de dienst zich te onderscheiden van andere bedrijven in de zogeheten ‘gig economy’, zoals taxidiensten als Uber, andere maaltijdbezorgers als Deliveroo en flitsbezorgers van boodschappen. Die huren formeel zelfstandige ondernemers in voor hun taxi- of bezorgdiensten.

Maar nu verklaart Just Eat Takeaway ook af te willen van zijn bezorgdienst met “workers”, een status voor werkenden in het Verenigd Koninkrijk die meer rechten hebben dan freelancers maar minder dan werknemers. In een verklaring stelt het bedrijf een “gelijk speelveld” nodig te hebben om daarmee door te kunnen gaan, en door de concurrentie met Deliveroo is dat er niet.