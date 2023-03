Kevin De Bruyne neemt de rol van Eden Hazard over en is de nieuwe kapitein van de Rode Duivels: “Een trots moment”

De Rode Duivels moesten na het internationale pensioen van Eden Hazard op zoek naar een nieuwe kapitein. De keuze is gevallen op die andere superster, Kevin De Bruyne. Thibaut Courtois en Romelu Lukaku werden aangeduide als vicekapiteins.

De Bruyne telt intussen 97 caps waarin hij 25 keer de weg naar doel vond en 46 assists uitdeelde. Met een 1-0 nederlaag in augustus 2010 in en tegen Finland, onder toenmalig bondscoach Georges Leekens, vierde hij zijn debuut. Enkele maanden voordien was hij voor het eerst bij de hoofdmacht van de nationale ploeg opgeroepen.

“Het is een trots moment om vanaf nu aanvoerder te zijn van de nationale ploeg”, aldus De Bruyne in een videoboodschap. “Ik ben hier al lang en dan op deze manier ons land te kunnen vertegenwoordigen, dat is een hele eer. Ik hoop die rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen.”

Zeventien Rode Duivels kwamen dinsdag in Tubeke buiten voor de eerste veldtraining van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. De training begon met een halfuurtje vertraging. Met Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Zeno Debast, Arthur Theate en de net bij de selectie gehaalde Johan Bakayoko ontbraken zeven spelers.

De pers was een kwartier welkom voor de eerste training van Tedesco. De Italiaanse Duitser nam meteen de gelegenheid zijn groep toe te spreken. Nadien gingen de vier doelmannen (Thibaut Courtois, Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski) aan de slag met keeperstrainer Max Urwantschky. De dertien veldspelers, met onder hen debutant Roméo Lavia, begonnen met enkele rondjes rond het veld aan hun opwarming.

De Rode Duivels spelen vrijdag hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd, op bezoek bij Zweden (in Solna). Volgende week dinsdag volgt in Keulen een oefeninterland tegen EK-organisator Duitsland.