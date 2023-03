Ex-werknemers Plopsa teleurgesteld ondanks ontslag van CEO: “Geen enkel woord van excuses”

Régis Dhaenens is één van de ex-managers die teleurgesteld is door de reactie van Plopsa: “Geen woord van excuses”. — © Belga, Gianni Barbieux.

Verschillende ex-werknemers reageren teleurgesteld op het persbericht dat Studio 100 dinsdagochtend de wereld instuurde, en waarmee CEO Steve Van den Kerkhof de laan werd uitgestuurd. “Dat de cultuur binnen Plopsa zal aangepakt worden, is een goeie zaak. Maar dat er met geen woord gerept wordt over de slachtoffers? Dat er zelfs niet eens over excuses gesproken wordt? Dat is wrang.”