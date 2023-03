Kleuters uit Kozen verrassen weerman Frank Deboosere

Nieuwerkerken

Heel veel kijkers en collega’s hebben deze week weerman Frank Deboosere uitgezwaaid. Ook in basisschool Het Kozijntje deden ze hun duit in het zakje met een leuk filmpje. En dat viel duidelijk in de smaak bij de VRT: “De award voor schattigste afscheidsboodschap voor Frank Deboosere is ondertussen ook de deur uit. Bedankt Juf Kathleen en de kleuters van de derde kleuterklas Het Kozijntje”, zo klonk het op de officiële Facebook-pagina van de VRT, waar het filmpje werd gedeeld.

(Luc Engelbos)