Griekse treinbestuurders eisen betere veiligheid op het spoor

De vakbond heeft een brief gestuurd naar spoorwegmaatschappij Hellenic Train met een verlanglijstje. De eisen zijn onder meer een betere bewaking van de overwegen, een betere verlichting in tunnels, gegevens over de inspecties van bruggen en over het verwijderen van afval en onkruid langs de spoorwegen. “Wij denken dat als die problemen niet opgelost worden, de dienstverlening niet kan heropstarten in de gebieden” die getroffen worden door de problemen, luidt het.

De Griekse regering kondigde vorige week aan dat de dienstverlening op het spoor vanaf morgen/woensdag en tot medio april geleidelijk aan hernomen wordt.

Het zwaarste treinongeval in de geschiedenis van Griekenland jaagde een schokgolf door het land, met soms gewelddadige manifestaties en stakingen in verschillende sectoren. De populariteit van de conservatieve regering van premier Kyriakos Mitsotakis kreeg een serieuze knauw, en de Griekse minister van Transport nam ontslag. De verantwoordelijkheid voor het ongeval werd vooral in de schoenen geschoven van de stationschef van Larisa. Hij is in verdenking gesteld en zit in voorlopige hechtenis.

Maar onderzoek wees uit dat ook de verwaarloosde spoorinfrastructuur en de politieke onbekwaamheid om dit aan te pakken mee aan de basis van de ramp lagen.