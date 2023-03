Gouverneur van Nationale Bank “niet bezorgd om Belgische banken”, maar “nulrisico bestaat niet”

De gouverneur van de Nationale Bank van België Pierre Wunsch is niet verontrust door de financiële onrust in Zwitserland en de Verenigde Staten. De directe blootstelling van de Belgische financiële sector is minimaal, zei hij dinsdag in de Kamercommissie Financiën. Toch valt een risico niet helemaal uit te sluiten, klonk het, al kan het Europese systeem dat volgens Wunsch aan.