Na zes jaar neemt komende maand een nieuwe groep jongeren de uitbating van het jeugdhuis over. — © Chris Nelis

GENK

De stad Genk beëindigt de samenwerkingsovereenkomst met uitbaters van jeugdhuis Pand in Rondpunt 26 in Genk-Centrum. Komende maand neemt een nieuwe groep jongeren het jeugdhuis over.