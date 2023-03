iPhone 15 Pro wordt misschien wel eerste iPhone ooit zonder fysieke drukknoppen

De beelden tonen dat de iPhone 15 Pro-modellen geen twee aparte volumeknoppen meer hebben. Het volume zou aan de hand van één lange knop zowel luider als zachter gezet kunnen worden. Ook de schakelaar om de beltoon te dempen, die iPhone kenmerkt sinds de eerste versie in 2007, zou verdwijnen en vervangen worden.

Volgens de geruchten zal je beide nieuwe ‘knoppen’ echter niet meer daadwerkelijk kunnen indrukken. Ze creëren slechts een gevoel van beweging door middel van haptische feedback, zoals ook het geval is bij de homeknop van de iPhone 8 en de laatste iPhone SE.

Vermoedelijk zal Apple de volledige iPhone 15-reeks naar goede gewoonte in september voorstellen. Er wordt verwacht dat de gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus (in tegenstelling dus tot de Pro-versie) wel nog de originele volume- en dempknoppen hebben.