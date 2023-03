Gouverneur Nationale Bank over begrotingstekort: “Ik zeg niet dat we volgend jaar failliet gaan, maar...”

De torenhoge overheidsschuld en de oplopende kostprijs van de vergrijzing plaatsen België bij de landen in de risicozone en zelfs op de laatste plaats naast Italië, waarschuwde het Planbureau vorige week nog. De gouverneur van de Nationale Bank beaamde dinsdag in de Kamer dat er zich een probleem stelt, al bleef hij voorzichtig.

“Ik zeg niet dat we volgend jaar failliet gaan, maar het tekort is op lange termijn onhoudbaar”, zei hij. Bovendien volstaat het niet om de werkzaamheidsgraad op te trekken richting 80 procent (van ongeveer 72 procent nu, red.) om de problemen op te lossen, waarschuwde hij. “Dat is een gunstig element, maar we mogen niet alles daarop inzetten. Bij ongewijzigd beleid stevenen we af op een muur. We nemen risico’s die onze capaciteit om een nieuwe schok op te vangen, beperken”, aldus Wunsch.

De federale regering is momenteel druk bezig met de begrotingscontrole van maart. Het is de bedoeling dat overleg komend weekend af te ronden. Het monitoringcomité schat het tekort voor 2023 in op 27,4 miljard euro, wat 6,2 miljard euro lager ligt dan aanvankelijk werd geraamd.