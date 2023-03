Nadat man in bubbelbad werd aangevallen: Amerikaanse staat waarschuwt voor ronddolende poema

De poema viel een man in zijn bubbelbad aan. — © Shutterstock

De Amerikaanse staat Colorado waarschuwt voor een rondlopende poema nadat deze een man – die rustig in zijn bubbelbad zat – heeft aangevallen. De man kwam er met lichte verwondingen van af.

Afgelopen weekend zat de man samen met zijn vrouw ’s avonds – toen het al donker was – in een bubbelbad van een gehuurd vakantiehuis. Plots voelde hij dat zijn hoofd werd vastgepakt. Het koppel begon toen te schreeuwen en gooide water naar de poema. De vrouw van het slachtoffer pakte een zaklamp en scheen het licht naar het dier, waardoor ze zag dat het om een poema ging.

Door alle commotie trok het dier zich terug en stond het ongeveer 6 meter van het koppel af. Ze bleven naar de poema schreeuwen, die vervolgens een heuvel opging om vanaf daar verder te blijven kijken. Het koppel maakte de wonden van de man schoon en gingen daarna veilig naar binnen, waar ze Colorado Parks and Wildlife belden om de aanval te melden.

Werknemers van de instantie probeerden tevergeefs de poema te vinden. Volgens hen konden ze door de sneeuw en vriestemperaturen geen sporen van de poema op de grond vinden. “Ondanks dat het slachtoffer lichte verwondingen had, nemen we deze aanval serieus”, zegt natuurbeheerder Sean Shepherd. “We hebben de buren gewaarschuwd en hebben waarschuwingsborden neergezet. Ondanks dat poema-aanvallen relatief zeldzaam zijn is het belangrijk om te weten hoe je ze voorkomt en hoe je ermee omgaat.”