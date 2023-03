Onze tv-tips: een ex-huurmoordenaar, dokters, drugs en terreurslachtoffers

Dit is de kwestie

NPO2, wo, 22.15u

Het is even wennen: dokters die paddo’s, MDMA en ketamine voorschrijven. Steeds vaker worden psychedelische drugs gebruikt voor medische behandelingen. Patiënten die lijden aan depressies en militairen met posttraumatische stressstoornissen hebben er baat bij. Maar wegen de voordelen op tegen risico’s? In deze documentaire worden de pro’s en contra’s afgewogen. (tove)

John Wick

VTM2, wo, 20.35u

De dodelijke instincten van ex-huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) worden aangewakkerd wanneer een crimineel (Alfie Allen) zijn auto steelt en daarbij de hond doodt die door zijn overleden vrouw aan hem is overgedragen. De film is net als zijn hoofdpersonage dodelijk efficiënt. Er zit geen grammetje overdadig vet aan, elke scène heeft haar effect. Ook de muziek is een meerwaarde. (tove)

Au-delà de nos larmes

Canvas, wo, 23u

Het is al 7 jaar geleden dat de aanslagen plaatsvonden op Zaventem en Maalbeek. 32 mensen kwamen om en honderden raakten gewond. België waande zich veilig, maar zonder het te beseffen hielden zich in ons land de latere aanslagplegers van Parijs schuil. Een groep is opgericht om slachtoffers én ouders van geradicaliseerde jongeren samen te brengen: Retissons du lien. Dit is hun verhaal. (tove)