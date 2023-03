Truienaar krijgt een jaar cel effectief voor agressie tegenover buurvrouw

Een 43-jarige Truienaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een met uitstel, voor het afranselen van zijn buurvrouw. Hij takelde haar zo zwaar toe dat het slachtoffer er acht gebroken ribben aan over hield.

Een maand geleden tijdens het proces liepen de gemoederen meermaals hoog op. De rechter moest er zelfs mee dreigen om de vrouw buiten te zetten als ze niet zou zwijgen. Zover kwam het uiteindelijk niet. De feiten speelden zich op 20 september 2021 af. Aanleiding was een discussie over een sleutel van zijn appartement die de vrouw niet zou willen teruggeven. Daarop ontstond een schermutseling. Met zijn schoenen met stalen tip trapte hij de vrouw die bekend staat voor haar turbulent liefdesleven en zwaar alcoholprobleem. Ook tussen dader en slachtoffer waren de vonken al eens overgesprongen. Toen ze drie dagen later nog last van de klappen had, trok ze naar de dokter die acht gebroken ribben vaststelde met ademhalingsproblemen tot gevolg. Vier maanden was het slachtoffer werkonbekwaam. Bij de strafmaatbepaling is rekening gehouden met het strafblad van de betichte die al twee veroordelingen voor drugs en wapenbezit opliep. Tijdens het proces bleef hij tevergeefs ontkennen. Aanvankelijk claimde de verdachte zelfs dat hij niet aanwezig was in het appartement wat het onderzoek uiteindelijk tegensprak. Het komt de man op twee jaar cel, waarvan een effectief te staan. Ook draait hij op voor een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. De proceskosten van 1.175 euro zijn ook voor zijn rekening. Om de schadevergoeding voor het slachtoffer te bepalen, heeft de rechtbank een deskundige aangesteld om de schade te begroten.