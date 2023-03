Seppe Baetens neemt na dit seizoen afscheid van Lindemans Aalst: “Ik wil er nog iets mooi van maken”

Seppe Baetens is aan zijn laatste wedstrijden bezig bij Lindemans Aalst. Daarin wil het 34-jarige boegbeeld nog punten scoren in de play-offs. Na drie wedstrijden zijn de Ajuinen daar nog altijd niet in geslaagd. In Gent waren zij er afgelopen vrijdag dicht bij, maar bleven ze steken op een 3-1-nederlaag. Morgenavond mag het tegen Haasrode Leuven niet fout lopen.

“Wij presteerden dit seizoen voor eigen publiek niet altijd op niveau”, moet Baetens toegeven. “Die mindere reeks moeten wij tegen Leuven doorbreken. Dat wordt een zware klus, want Leuven mikt nog altijd op een finaleplaats en mag dus geen punten verliezen. Die finaleplaats zit er voor ons niet meer in, maar op de top vier wordt hier nog altijd gemikt.’’

Dat Lindemans Aalst nog altijd op de zesde en laatste plaats staat, heeft het ook voor een groot deel aan zichzelf te wijten. “In Gent speelden wij een fantastische eerste set”, aldus Baetens. “Ook de tweede was van een meer dan behoorlijk niveau, maar dan lieten we vier setballen liggen. Vooral omdat wij in moneytime nerveus begonnen te serveren. Het geloof in eigen kunnen valt dan weg. Wij mogen ons niet zo snel uit het lood laten slaan. Dat is dit seizoen ons grootste pijnpunt want er zit wel degelijk kwaliteit in deze ploeg.”

Baetens als libero

Omdat bij Gent enkele serveerders met een zware hamer rondlopen, startte Baetens als libero in de plaats van Petersson. “Of dat ook tegen Leuven het geval is, zal ik kort voor de wedstrijd vernemen. Op welke positie ik ook speel, ik zal mij altijd voor honderd procent inzetten. Dit worden mijn laatste wedstrijden voor Lindemans Aalst en ik wil er nog iets mooi van maken.’’

Seppe Baetens neemt na dit seizoen inderdaad afscheid van de club waar hij in totaal zes seizoenen speelde. “Ik ben einde contract en in onderling overleg met de club hebben wij besloten om de samenwerking stop te zetten. Bij wie ik volgend seizoen speel, weet ik nog niet. Ik besef dat ik niet meer van de jongste ben, maar wil nog wel enkele seizoenen volleyballen.”

Volgend seizoen

Lindemans Aalst is ondertussen al volop bezig met de plannen voor volgend seizoen uit te tekenen. In een interview met ‘Volleymagazine’ zegt Alain Dardenne al dat hij als een soort sportief manager mee die lijnen zal uittekenen. De Wemmelaar stopt na vier jaar immers als coach bij eerstenationaler Hellvoc.

“De club wil meer jonge, Belgische talenten aantrekken”, begrijpt Baetens. “Dat vind ik wel een goede zet. Pak je met een ploeg buitenlanders prijzen, dan is er geen haan die daar naar kraait. Maar dit seizoen waren Robbe Van de Velde en ik de enige Belgen in de ploeg. Dat is voor een club als Aalst te weinig om een draagvlak te creëren bij sponsors en publiek.’’