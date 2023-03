Zlatan Ibrahimovic (41) wil EK spelen met Zweden: “Ik ben het verleden, het heden en de toekomst”

Zlatan Ibrahimovic bevestigde dinsdag dat hij volgend jaar nog het EK in Duitsland wil spelen met Zweden. De vedette van AC Milan zal dan 42 jaar zijn en zou de oudste speler in de geschiedenis worden op een EK. Als hij vrijdag in Solna aantreedt tegen de Rode Duivels, of drie dagen later tegen Azerbeidzjan, is hij al de oudste voetballer in een EK-kwalificatiewedstrijd.