Edward Theuns wil op de Zeelaan meesprinten voor de overwinning: “Laat het maar waaieren in De Moeren”

Het Vlaamse voorjaar komt nu echt onder stoom. De Classic Brugge-De Panne is het opstapje naar de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Daarna gaat het in gestrekte draf via Dwars door Vlaanderen naar de Ronde van Vlaanderen. Edward Theuns verzamelde in Le Samyn en de Danilith Nokere Koerse al ereplaatsen. Op de Zeelaan wil Theuns sprinten voor de overwinning.

Op dit ogenblik staan er bij Edward Theuns (31) al vierentwintig koersdagen op de tellen. “Dat is veel, ja, maar het valt nog mee”, lacht de renner van Trek-Segafredo. “Ik ben al iets ouder, maar verteer de snelle opvolging van koersen zeer goed. Veel heeft ook met vertrouwen te maken. Ik ben rustiger geworden en neem vaker de juiste beslissingen. Ook dat heeft met ervaring te maken. De voorbije jaren was ik ook goed, maar dat reflecteerde zich niet meteen in goede resultaten. Een derde plaats in Le Samyn en een tweede plaats na Belgisch kampioen Tim Merlier in Nokere Koerse valt alleszins op. Om uitslagen blijft het te doen.”

De weergoden serveren voor woensdag regen en wind en dat klinkt Theuns als muziek in de oren. “Heb je het deelnemersveld al eens bekeken? Er staan nogal wat rassprinters aan de start. Om die kwijt te spelen zal de wind een beetje moeten helpen. Laat het maar lekker waaieren in De Moeren. In een pelotonsprint kan ik mijn streng trekken, maar tegen Ewan, Jakobsen en co. moet ik passen. Voor mij is het ideale scenario dat we met een kleinere groep op de finish afstormen en de topsprinters overboord zijn gekieperd. Na mijn recente goede uitslagen reken ik op een beschermde rol. Op de briefing zal wel duidelijk worden hoe de kaarten geschud worden.”

Voorselectie van de Tour

Theuns mag vrijdag toekijken en focussen op Gent-Wevelgem. “De E3 Saxo Classic laat ik schieten. Daarna volgen de topwedstrijden elkaar in sneltempo op. In principe ga ik door tot en met de Brabantse Pijl. De Giro staat niet op mijn programma. Ik zit in de voorselectie van de Tour de France, maar in de selectie geraken is in een ploeg als de onze niet evident. We zien wel hoe het evolueert. Vanaf zondag heb ik een dienende rol in steun van onze kopmannen Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Die hebben al bewezen dat ze een topwedstrijd naar hun hand kunnen zetten. In De Panne wil ik sowieso mijn voorjaar nog wat bijkleuren. Een harde koers kan ervoor zorgen dat het peloton uit elkaar spat. De koers goed lezen, zal moeten. Wanneer men waaiers trekt, ben ik meestal bij de les, maar ik heb al gemerkt dat steeds meer renners dit heel goed kunnen.”