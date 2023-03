Nog geen echte oorlog in Catalonië: Giulio Ciccone kaapt ritzege weg, Roglic sprint weer sneller dan sterke Remco Evenepoel

De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft de tweede etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen in een sprint met drie waarin Primoz Roglic opnieuw Remco Evenepoel klopte. De favorieten bestookten elkaar nog niet echt, maar Evenepoel reed een sterke laatste twee kilometer waarin hij een paar keer versnelde. Hoewel Roglic niet kraakte, kan Evenepoel terugblikken op een goeie dag die hij afsluit met een gedeelde tweede plaats in het algemeen klassement op zes seconden van zijn grote rivaal, twee meer dan een dag eerder.

De tweede etappe van de Ronde van Catalonië ging van Mataró naar Vallter, met de aankomst 2000 meter boven zeeniveau na een klim van 15,1 kilometer aan 6,7 procent. Remco Evenepoel had oorlog voorspeld, maar die kwam er niet. De favorieten hielden zich gedeisd en pas in de laatste twee kilometer nam Evenepoel initiatief. Hij probeerde een paar keer van kop af te versnellen, maar dat volstond niet om Roglic in de problemen te brengen.

Uiteindelijk werd er met drie gesprint voor de ritzege en daarin haalde de Italiaan Giulio Ciccone het. Evenepoel werd derde achter Roglic. Op amper vijftien seconden finishte de amper 20-jarige Cian Uijtdebroeks knap als tiende. “Aan de voet van de klim legde Bahrain een verschroeiend tempo op”, zo doet Ilan Van Wilder, de laatste man voor Remco Evenepoel, het verhaal van de slotklim. “Maar ik denk dat ze zich hebben vergaloppeerd, want het was een tempo dat onmogelijk vol te houden was. Ik denk dat ze het moreel wilden breken bij de rest. Daarna zakte het tempo, heb ik overgenomen en zei Remco hoe hard ik moest rijden. Toen Landa ging, heb ik de eerste versnelling opgevoerd om Remco te lanceren. Dan zat mijn job erop en was het aan hem. Remco zei onderweg dat hij zich goed voelde. Op de klim heeft hij zich kalm gehouden. Hij heeft geen gekke dingen gevraagd omdat hij weet dat het nog lang is en verre van over.”

Remco bij de beste klimmers

“Ik kan niet spreken in de plaats ven Remco, maar die derde plaats is zeker geen slecht resultaat”, vond Van Wilder. “Het is nog een lange weg. Remco heeft vandaag getoond dat hij een van de beste klimmers is, dat geeft hoop. Ikzelf heb ook getoond dat ik gegroeid ben in deze rol. Aan de voet van de klim was mijn moreel bijna weg en stond ik op lossen, maar ik weet gewoon dat je even op je tanden moet bijten. Ik ben er weer doorgekomen en dan heb ik mijn job kunnen doen. Je mag niet vergeten dat we terugkomen van hoogte en het grote doel is om over zes weken echt top te zijn. De hele ploeg gaat nog beter worden.”

Roglic: “Lastige laatste 500 meter”

Primoz Roglic gaf toe dat hij vooral op Evenepoel gefocust was. “Dat Giulio Ciccone hier wint? Ja, je weet wat ze zeggen: als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma. “Maar het is geen verrassing he, in de Tirreno was hij er ook al bij. Hij verdient dit. Gisteren waren de laatste 50 kilometer minder lastig dan de laatste 500 meter vandaag. Maar op een of andere manier ben ik wel boven geraakt. Ik bekijk het stap voor stap, want ik heb lang niet gekoerst hé. Ik heb de trainingen stilaan opgebouwd, maar dit heb ik niet veel meer gedaan. Mijn niveau? Ik kan niet klagen, ik ben er blij mee. De resultaten zijn ook goed.”

In het algemeen klassement blijft alles open, met Roglic als leider en Evenepoel en Ciccone gedeeld tweede op 6 seconden. Cian Uijtdebroeks klimt naar de 9de plaats op 41 seconden van Roglic en tien seconden achter de kopman van BORA Hansgrohe, Jai Hindley.

In het peloton controleerde Jumbo-Visma met Robert Gesink de vlucht van de dag, die uit acht bestond.

Op de slotklim nam Bahrain-Victorius het commando over en onder hun beukwerk werd met nog 6,5 kilometer te klimmen de laatste vluchter Simon Carr gegrepen.

Met zo’n 5,4 kilometer te gaan viel Carrs ploeggenoot bij EF Education-Easypost Esteban Chavez aan. Goed gezien van de Colombiaanse kampioen, want achter hem was het pelotonnetje al flink uitgedund en werd er niet meteen gekoerst

Onder impuls van Van Wilder en Evenepoel werd Chavez gegrepen. In de laatste twee kilometer reed Evenepoel op kop en versnelde hij een paar keer, maar Roglic loste niet. In de sprint werd onze landgenoot gevloerd door Ciccone en Roglic.