Journalist verstoort persbriefing Witte Huis: “Je discrimineert mij, dit is China of Rusland niet!”

Een persbriefing van het Witte Huis onder leiding van woordvoerder Karine Jean-Pierre is maandag abrupt onderbroken door een journalist. De correspondent, Simon Ateba van Today News Africa, vond dat hij niet genoeg werd aangeduid door Jean-Pierre en maakte dat voor de hele zaal duidelijk. “Je discrimineert mij”, klonk het kwaad. Andere concullega’s maanden Ateba aan om te zwijgen, maar daar had hij geen oren naar. Omdat het al de eerste keer niet meer is dat hij een woordvoerder onderbreekt, riskeert Ateba zijn persaccreditatie te verliezen.