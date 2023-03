Dit is het moment waarop overvolle lift plots naar beneden valt

Drie mensen raakten zondag gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht toen een lift in de Braziliaanse stad Maceió een verdieping naar beneden viel. Tegen de voorschriften in - de maximumcapaciteit is acht personen - waren elf mensen in de lift gaan staan om van de tiende verdieping naar het gelijkvloers te gaan. Het ritje liep gesmeerd, maar toen de lift beneden was, gingen de deuren niet meer open en viel de lift plots naar de kelderverdieping. Het incident wordt onderzocht, maar volgens de conciërge van het gebouw functioneerde de lift niet naar behoren door het extra gewicht.