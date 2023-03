BMW en Porsche in beslag genomen na straatrace in Beringen

Op de Kasteletsingel (70 km/u) in Beringen hebben een BMW-rijder en de bestuurder van een Porsche een race gehouden met snelheden van 120 km/u gehouden. De auto’s werden in beslag genomen en de bestuurders zijn hun rijbewijs tijdelijk kwijt.

Een politiepatrouille zag hoe de straatracers het tegen elkaar opnamen op de Kasteletsingel. Aan een rood verkeerslicht gingen de bestuurders naast elkaar staan om bij groen om te snelst op te trekken. Het gaspedaal werd stevig ingeduwd waardoor de politie de racers nauwelijks kon volgen. Toen de BMW en Porsche een pitstop maakten aan een tankstation heeft de politie Beringen/Ham/Tessenderlo de bestuurders geverbaliseerd en de hun rijbewijs op last van het parket ingetrokken. De auto’s werden in beslag genomen. “Verkeersveiligheid blijft een essentieel aandachtspunt in onze politiezone. Het onmiddellijk bestuurlijk in beslag nemen van dergelijke voertuigen is één van de middelen die we toepassen en waarmee we de bestuurders hopen te overtuigen dat dergelijk rijgedrag écht niet door de beugel kan”, zegt Thomas Vints, burgemeester van Beringen en voorzitter van het politiecollege.

Te snel

Bij snelheidscontroles op de Engsbergseweg in Tessenderlo heeft een snelheidsovertreder zijn rijbewijs moeten afgeven omdat hij veel te snel reed. De politie deed ook snelheidsmetingen op Lapseheide in Tessenderlo, Wasseven in Ham en de Beverlosesteenweg in Beringen. Van de 808 gecontroleerden reden er 66 te snel.

(maw)