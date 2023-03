The making-of Jumbo-Visma (deel 2): hoe een slecht hotel en een matige Photoshop leiden tot de ‘tien geboden’ die alles veranderden

Eind 2016 gaat het nog steeds niet goed met de Jumbo-ploeg. Algemeen directeur Richard Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman krijgen van de sponsors te horen dat het dringend beter moet. Ze keren terug naar de tekentafel en stellen de ‘Blanco Koers’ op, de ‘tien geboden’ van Jumbo-Visma die eindelijk alle neuzen in dezelfde richting moeten krijgen. “Het was te nemen of te laten.”