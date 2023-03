Dit zijn de nieuwe namen voor Rock Herk

Herk-de-Stad

Bij Rock Herk, dat plaatsvindt op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof in Herk-de-Stad, zijn ze verheugd een reeks nieuwe namen te kunnen toevoegen aan de affiche van 39ste editie. Komen langs op het hoofdpodium: het Balthazar-zijproject Warhaus, de hippe vogels Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, het Britse Mura Masa, Dikke, Jack Vamp & The Castle of Creep en Mayorga. In de Club, die garant staat voor het stevigere werk, worden verwelkomd: Sons, Huracan, Crouch, Hemelbestormer, de Britse bands Warmdüscher en Deadletter, de Nederlanders van Tramhaus en Oi Boys uit Frankrijk. Nieuwe namen voor het danspodium Dansbaar zijn: het Canadese Tiga, Anthony Rother uit Duitsland, de Britse Mella Dee en Biesmans. En voor het meest bijzondere podium, Street, noteren we nieuwe namen Niels Orens en Wrong Man. Hadden eerder al bevestigd: Stikstof, The Haunted Youth, The Hickey Underworld, Front 242, Meltheads, Barno Koevoet & The Duijmschpijkers en No Prisoners. De helft van de beschikbare tickets zijn reeds de deur uit. Voor de andere helft kunt u terecht op www.rockherk.be.