Leraren Kunstacademie Noord-Limburg stellen eigen kunstwerken tentoon

Directeur Michel Wellens prees in zijn toespraak de diversiteit van zijn lerarenteam en van de werken die je op deze tentoonstelling kan bewonderen. “Deze diversiteit is een enorme rijkdom die we moeten blijven koesteren”, zo vindt Wellens. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 26 maart in CC De Adelberg.

(Foto’s: Jan Box)